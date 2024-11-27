Новый детский сад откроется в Люберцах в начале 2025 года

Дошкольное учреждение на 200 мест строится в поселке ВУГИ. Открытие детского сада запланировано на начало 2025 года.

Глава Люберец Владимир Волков рассказал, что сейчас строители заканчивают благоустройство прилегающей территории. Специалисты обустраивают тротуары и проезды, устанавливают уличное освещение, ограждения и детские игровые комплексы.

Также подрядчик занимается чистовой отделкой помещений детского сада. Рабочие устанавливают сантехнику и электрооборудование, укладывают плитку. Завершаются работы по обустройству фасада и установка витражей.

Строительство детского сада площадью более трех тысяч квадратных метров ведется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. В нем будут оборудованы девять помещений для групп, физкультурный и музыкальный залы, медицинские кабинеты и пищеблок.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».