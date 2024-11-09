Новый детский сад на 300 мест открыли в Люберцах
В городском округе Люберцы открыли новое дошкольное учреждение большого образовательного центра «Лингвистическая школа» — детский сад «Дракоша». Заведение вместит 300 детей.
Детский сад «Дракоша» расположен в жилом комплексе «Люберецкий». По словам директора муниципального общеобразовательного учреждения «Лингвистическая школа» Натальи Соловьевой, микрорайон густонаселенный, открытия нового садика ждали давно.
«У нас существует четвертый год лингвистическая школа, и практически каждый год появляются новые дошкольные образовательные филиалы. Сегодня открыли прекрасный новый сад на 300 мест „Дракоша“. Строители возвели его быстро, и ходить сюда будут дети из этого жилого комплекса», — добавила она.
Уютное трехэтажное здание детского сада рассчитано на 300 ребят. Там есть все необходимое для учебы, игр и отдыха. В образовательном заведении обустроили музыкальный и спортивный залы, пищевой и медицинский блоки, кабинеты логопеда и психолога. Полностью укомплектовали штат педагогов и воспитателей. Уличное пространство нового сада поделили на две зоны: хозяйственную и игровую. В учебном заведении построили 12 разнообразных игровых площадок для ребят.
Глава городского округа Люберцы Владимир Волков посетил детский сад «Дракоша», чтобы поблагодарить строителей и лично познакомиться с воспитанниками.
«Родители — в основном молодые семьи, которые проживают здесь, — благодарны, что сад открыли вовремя, в срок. Это еще не крайний детсад в этом году. Мы откроем еще один, седьмой детский сад в Люберцах», — сказал руководитель муниципалитета.
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