Новый детский сад на 300 мест открыли в Люберцах

Детский сад «Дракоша» расположен в жилом комплексе «Люберецкий». По словам директора муниципального общеобразовательного учреждения «Лингвистическая школа» Натальи Соловьевой, микрорайон густонаселенный, открытия нового садика ждали давно.

«У нас существует четвертый год лингвистическая школа, и практически каждый год появляются новые дошкольные образовательные филиалы. Сегодня открыли прекрасный новый сад на 300 мест „Дракоша“. Строители возвели его быстро, и ходить сюда будут дети из этого жилого комплекса», — добавила она.

Уютное трехэтажное здание детского сада рассчитано на 300 ребят. Там есть все необходимое для учебы, игр и отдыха. В образовательном заведении обустроили музыкальный и спортивный залы, пищевой и медицинский блоки, кабинеты логопеда и психолога. Полностью укомплектовали штат педагогов и воспитателей. Уличное пространство нового сада поделили на две зоны: хозяйственную и игровую. В учебном заведении построили 12 разнообразных игровых площадок для ребят.