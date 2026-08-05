Новый детский сад на 285 мест откроется в Люберцах к учебному году

В микрорайоне Егорово Парк городского округа Люберцы завершается строительство детского сада «Счастье», рассчитанного на 285 воспитанников. Открытие дошкольного учреждения запланировано к началу нового учебного года.

3 августа заместитель главы городского округа Люберцы Виктория Бунтина встретилась с родителями будущих воспитанников и рассказала о сроках открытия детского сада, а также особенностях его работы.

«Большинство жителей района — молодые семьи. Поэтому открытие современного дошкольного учреждения — долгожданное и важное событие. Вместе с родителями мы осмотрели помещения будущего детского сада: игровые комнаты, пищеблок и медицинский кабинет», — рассказала Виктория Бунтина.

Во время встречи родители смогли задать представителям застройщика и сотрудникам детского сада вопросы о сроках открытия учреждения, формировании групп, квалификации воспитателей и мерах безопасности.

«Новый детский сад построен в рамках национального проекта „Молодежь и дети“, который реализуется по инициативе президента страны. Дошкольное учреждение в новом жилом районе — это не просто здание, а важная часть комфортной среды для семей с детьми», — отметила заведующая детским садом «Счастье» Марина Комель.

По ее словам, с началом нового учебного года в детском саду откроются 12 групп.