Новый детский сад на 225 мест построят в Раменском

Планы по созданию социальных объектов озвучили в Раменском. Так, в районе Молодежной улицы построят детский сад.

Объект возведут на площади более чем в 1,5 гектара. Площадь самого здания составит почти 3,5 тысячи квадратных метров.

Помимо общих пространств, здесь оборудуют физкультурный и музыкальный залы, зоны для игр, занятий и приема пищи, а также служебно-бытовые помещения.

Подрядчик уже приступил к выполнению работ. У него есть большой опыт в возведении социальных объектов.

«Буду лично контролировать ход строительства объекта и информировать вас обо всех этапах работ», — отметил глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 25 детских садов в Подмосковье. Самый крупный из них построят в этом году в Люберцах.