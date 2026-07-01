Новый детский сад на 125 мест построят в Балашихе

Участок будут готовить под строительство нового здания. В данный момент там находится старый детский сад — его предстоит снести. Специалисты подготовят нужные документы: проведут обследование здания и оформят бумаги, чтобы снять его с муниципального баланса.

Проект будет реализован в рамках госпрограммы Московской области, финансирование закрепили соответствующим постановлением регионального правительства. Сроки строительства — 2027–2029 годы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил стройплощадку в Подольске, встретился с преподавателями и родителями учеников. Новую школу в микрорайоне Шепчинки откроют в 2028 году.Она будет рассчитана на 550 мест.Здание возведут на улице Ватутина, где раньше находился корпус 1959 года постройки.