Новый детский сад на 100 мест открыли в Королеве

В Королеве открыли новый детский сад «Лесная сказка». Он вошел в состав гимназии «Российская школа». Дошкольное учреждение будут посещать 100 воспитанников.

В церемонии открытия принял участие первый заместитель главы города Сергей Иванов. Он пожелал педагогам успешной работы, после чего передал слово директору образовательного комплекса Сергею Осташкову и символичный ключ от детского сада. В рамках мероприятия ученики «Российской школы» исполнили для гостей торжества различные хореографические номера и прочитали стихи.

В новом детском саду оборудованы групповые и игровые комнаты, кружковые и универсальные залы. Здесь также разместили пищеблок с кухней полного цикла, медицинской блок с процедурной.

Здание подключили к индивидуального тепловому пункту, системам охраны, пожарной сигнализации и видеонаблюдению в рамках проекта «Безопасный регион».

Учреждение построили по современным стандартам с обеспечением беспрепятственного передвижения маломобильных людей. Общая площадь территории составила более 1,9 тысячи квадратных метров.

В Королеве работают 22 образовательных комплекса.