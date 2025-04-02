Новый детский сад «Любознайка» на 200 мест открыли в поселке ВУГИ в Люберцах

Дошкольное учреждение «Любознайка» в поселке ВУГИ городского округа Люберцы построили по губернаторской программе Московской области. Это один из первых детских садов в регионе, где малышей обучат основам финансовой грамотности.

По словам главы Люберец Владимира Волкова, в образовательном учреждении обустроили комфортные группы, которые оснастили всеми необходимыми учебными материалами. Там также оборудовали медицинский кабинет, комнату психолога и пищеблок. В детском саду предусмотрели музыкальный и спортивный залы.

«На прилегающей территории обустроили современные прогулочные площадки», — добавил руководитель муниципалитета.

Образовательное учреждение оснастили современными учебно-методическими комплексами. Благодаря этому детский сад станет одним из первых в Московской области дошкольных заведений, где ребята освоят основы финансовой грамотности. А игровые модули помогут малышам включиться в профориентацию уже в раннем возрасте.

«Уверен, новый социальный объект придаст импульс развития одному из старейших микрорайонов города», — подчеркнул Владимир Волков.