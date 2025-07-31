Новый детский городок установили на территории крупнейшего храма Химок

Площадка на территории храма позволит занять детей прихожан, которые приходят на службу.

«Дети, которые приходят в храм с родителями, могут спокойно поиграть на красивой, удобной площадке. А те, кто повзрослее, могут потренировать свое тело, потому что мы все прекрасно понимаем, что наше тело тоже нуждается во внимании для того, чтобы жизнь была полноценной», — сказал благочинный церквей Химкинского городского округа Павел Тарасов.

Открыли новый комплекс большим семейным праздником. Пономарь Богоявленского храма Сергей Суворов провел для желающих тренировку.

«Мне бы хотелось, чтобы было как можно больше праздников. Чтобы люди объединялись, чтобы люди знали, что такое развитие духовное и телесное. Только когда мы будем развиваться гармонично и станем полноценными христианами», — поделился пономарь Храма Богоявления Господня городского округа Химки Сергей Суворов.

Проводить время здесь могут не только дети прихожан. Игровой комплекс открыт для всех жителей округа.