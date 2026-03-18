Новый детский балет «Карабас-Барабас» представили в Наро-Фоминске

17 марта в Наро-Фоминске на сцене концертного зала Детской хореографической школы имени Ирины Зайцевой прошел показ нового детского одноактного балета «Карабас-Барабас». Постановка осуществлена Московским областным государственным академическим театром «Русский балет» имени В. М. Гордеева.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, на премьере присутствовало около 400 зрителей. В основном это были учащиеся и педагоги хореографической школы. Перед спектаклем воспитанники школы вместе со своими педагогами присутствовали на репетиции и классе артистов, который проводила заслуженный работник культуры Московской области Масами Чино.

Новый балет рекомендуется для семейного просмотра и пополнил список спектаклей для детей. Постановка создана художественным руководителем театра «Русский балет», народным артистом СССР В. М. Гордеевым в рамках программы «Подари балет детям».

Большую индивидуальную работу с артистами провели балетмейстер-педагог, заслуженный артист РФ Дмитрий Проценко, а также педагоги: заслуженный работник культуры Московской области Масами Чино, заслуженный артист Московской области Антон Гейкер и мастер сцены Антон Косинов. Партию Карабаса ярко и выразительно исполнил Сергей Емельянов.