Новый деловой центр с офисами построят в Бронницах к 2028 году

Компания «А-Инвест» построит многофункциональный деловой центр в Бронницах. Для реализации проекта инвестору без торгов предоставили 0,36 гектара земли.

«Объем инвестиций в проект составляет 87 миллионов рублей. Будет создано 30 новых рабочих мест. Окончание реализации проекта запланировано на 2028 год», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Землю для строительства передали в аренду без проведения торгов, сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области. Подать заявку на участок для реализации проекта можно онлайн.

В ноябре в Ленинском округе открылся новый завод премиальных сортов сыра «Рота-Агро». В проект инвестировали 1,5 миллиарда рублей, сейчас на предприятии трудятся 55 человек, а позже мощность персонала составит 200 сотрудников. Старт работе завода дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.