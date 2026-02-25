Новый блок появился на портале «Цифровой регион» в Подмосковье

На портале «Цифровой регион» появился новый тематический блок, разработанный специально для органов местного самоуправления и команд, которые внедряют современные технологии для улучшения управления и повышения качества услуг для жителей. Это сообщило Мингосуправления Московской области.

В новом разделе уже представлены 38 успешных инициатив по различным направлениям: городское хозяйство, дороги и транспорт, безопасность, инвестиции, социальная сфера, культура и спорт, экология и другие. Решения в разделе структурированы с учетом потребностей муниципальных команд: включают описание процессов, ожидаемых эффектов и возможность подачи заявки на внедрение.

Новый формат помогает сформировать системный подход к внедрению технологий на муниципальном уровне и повысить эффективность управления территориями.

Ознакомиться с разделом «Цифровые решения для муниципального образования» можно по ссылке.

Портал «Цифровой регион» — это всероссийская платформа для обмена лучшими практиками внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта.