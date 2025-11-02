Новый автомобиль пополнил парк коммунальной техники в Дубне
Новый грузо-пассажирский автомобиль «Газель», в котором могут разместиться рабочие и все нужные инструменты и приспособления, закуплен в Дубне для специалистов МБУ «Чистый город». Семиместная кабина и вместительный кузов — комплексное решение для доставки в нужную точку города бригады для оперативного решения поставленных задач по содержанию города в чистоте.
Ежегодно автопарк организации пополняется новыми единицами при поддержке правительства Московской области. Коммунальщики убирают городские дороги, тротуары, общественные пространства, проводят ямочный ремонт, обустраивают детские игровые площадки и занимаются озеленением парков, улиц.
«Специалисты МБУ „Чистый город“ в Дубне используют для работы уже более 60 единиц техники», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
Среди них современные комбинированные дорожные машины, самосвалы, трактора, экскаваторы-погрузчики, грейдеры, автогидроподъемники и манипулятор.