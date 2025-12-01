Новый автобусный маршрут запустят в Одинцове с 1 января 2026 года

Маршрут № 1293 свяжет станции Одинцово и Кокошкино и усилит транспортное сообщение между направлениями, сообщили в Министерстве транспорта Подмосковья. На линии задействуют пять автобусов.

Расписание маршрута предусматривает ранний старт движения: от станции Одинцово отправление начнется в 6:30. Завершающий рейс в обратном направлении запланирован на 21:00 с платформы Кокошкино. В течение дня автобусы будут выполнять 35 рейсов, чтобы равномерно распределить пассажиропоток и сократить время ожидания транспорта в часы пик.

На новом маршруте сохранятся меры социальной поддержки. Льготный проезд будет доступен по социальным картам жителей Подмосковья и Москвы. Оплата проезда предусмотрена исключительно в безналичном формате — с использованием банковских карт, а также транспортных карт «Тройка» и «Стрелка».