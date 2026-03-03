Новый автобусный маршрут в Яхрому открыли в Дмитрове

В Дмитровском округе запущен новый автобусный маршрут № 9К, связавший улицу Космонавтов в Дмитрове с улицей Ленина в Яхроме. С 1 марта автобусы курсируют по этому направлению, совершая 11 рейсов в день и перевозя до 45 пассажиров за один рейс.

Маршрут пролегает через ключевые точки: от улицы Космонавтов через Стадион, Выставочный центр, Горсовет, вокзал Дмитров, площадь Генерала Кузнецова и микрорайон Левобережье до конечной остановки в Яхроме. Пассажиры уже оценили удобство нововведения: по словам водителей, даже в воскресенье утром желающих воспользоваться маршрутом было много, особенно среди пенсионеров. Горожане отмечают, что № 9К удачно дополняет существующий маршрут № 10, который следует от улицы Космонавтов до автовокзала Дмитрова.

Автобусы рассчитаны на 45 пассажиров, из которых 20 мест — сидячие. Точное расписание движения опубликовано на всех остановочных пунктах. Перевозчики предупреждают: время в пути может корректироваться с учетом дорожной ситуации и загруженности трасс, поэтому пассажирам рекомендуется планировать поездки с небольшим запасом времени.