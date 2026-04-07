Новый автобусный маршрут открыли в Лобне

Глава городского округа Лобня Анна Кротова совместно с жительницами протестировала новый маршрут № 7К, который свяжет станцию МЦД «Лобня» с самым густонаселенным микрорайоном города — Катюшками. Автобус будет следовать по круговому маршруту. Анна Кротова назвала транспортное средство современным и комфортабельным: оно оснащено кондиционерами, видеонаблюдением, электронным табло и откидной аппарелью для маломобильных пассажиров. Вместимость автобуса — 23 человека.

Старт движения по маршруту № 7К назначен на 15 апреля. На линию выйдут 4 автобуса малого класса. Кроме того, в апреле в Лобне запустят еще два маршрута, разработанных с учетом пожеланий жителей: № 3К «мкр. Южный — МЦД Лобня — проезд Шадунца» — с 17 апреля, и № 6К «МЦД Лобня — пл. Луговая — Шолохово» — с 21 апреля. Актуальное расписание будет размещено на остановочных пунктах.

В 2025 году в городском округе уже реализовали ряд проектов, направленных на повышение комфорта и безопасности перевозок: автопарк пополнился 12 новыми автобусами, были запущены дополнительные маршруты для учащихся лицея «Авиатика» и открыт маршрут № 321, соединивший МЦД «Лобня» и МЦД «Подрезково». Новая маршрутная сеть продолжает развиваться с учетом обратной связи от жителей.