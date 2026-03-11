Новый автобусный маршрут до метро запустят в Ленинском округе с 1 июня

Транспортное сообщение улучшится для жителей жилого комплекса «Южная Битца». Автобусы № 1303к начнут курсировать от остановки на Парковой улице до станции метро «Бульвар Дмитрия Донского».

На маршруте запустят 12 автобусов малого класса вместимостью около 20 пассажиров. Транспорт оборудован низким полом для удобства посадки пожилых людей и маломобильных граждан, системами климат-контроля и видеонаблюдения, валидаторами для бесконтактной оплаты и USB-розетками. В салоне предусмотрен складной ряд сидений для размещения детской коляски.

Заместитель главы округа Андрей Пальтов отметил, что запуск маршрута — важный шаг для быстрорастущего микрорайона, а новый общественный транспорт соответствуют современным требованиям комфорта и доступности.

В автобусах будет действовать льготный проезд для всех категорий граждан, имеющих право на льготы. Действующие маршруты № 1141 и № 1142 сохранятся и продолжат работу в прежнем режиме.