Новый автобус вывели на маршрут № 22 в Орехово-Зуеве

Новое транспортное средство ЛиАЗ-5292 теперь работает на маршруте Орехово-Зуево — Куровское. В нем есть системы видеонаблюдения и климат-контроля.

В автобусе смогут одновременно разместиться 100 пассажиров. В нем есть электронные рейсоуказатели, валидаторы для бесконтактной оплаты проезда и USB-розетки для зарядки мобильных устройств.

Удобства предусмотрены и для людей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в прошлом году на маршруты разных муниципалитетов Подмосковья вышли более тысячи новых автобусов разных классов.

Отметим, что также в Московской области проводят мероприятия и уже в начале 2025 года: обновляют подвижной состав и запускают новые маршруты.

Ранее мы рассказывали о том, что модернизация активно идет в округе и в медицинской сфере. Так, в январе новый цифровой маммограф появился в Давыдовской больнице.