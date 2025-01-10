Новый цифровой маммограф появился в Давыдовской больнице в Орехово-Зуеве

В Давыдовской больнице установили новый цифровой маммограф взамен устаревшей аналоговой техники. Стоимость препарата составила более 19 миллионов рублей.

Помещение для маммографа предварительно отремонтировали: заменили полы, коммуникации, электрическую проводку, установили кондиционер и рентгеновскую защиту стен.

Пациенты смогут пройти обследование на новом оборудовании по направлению участкового терапевта или узкопрофильного врача.

«Цифровая медицинская техника имеет ряд преимуществ: лучевая нагрузка на пациента в несколько раз меньше, качество изображения намного выше, что позволяет врачам рассмотреть мельчайшие детали объекта исследования, а результаты обследования доступны и врачам, и пациентам в цифровом формате», — отметил главный врач Максим Балясников.

Новое оборудование поступило в больницу по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы по замене аналоговой техники на цифровую.