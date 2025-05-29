Новый асфальт уложили у больницы в Люберцах
Дорожное покрытие обновят у стационара № 1 Люберецкой областной больницы. Специалисты заасфальтируют около 2,5 тысячи квадратных метров.
Работами занимаются сотрудники «Автодора». Они уже установили бордюрный камень.
Асфальт появился на проездах между корпусами. Также специалисты обустроили парковки и стоянку для медицинских автомобилей.
«Сейчас основные работы уже завершены — осталось отремонтировать около 100 квадратных метров тротуарных дорожек», — добавил заместитель главного врача Люберецкой областной больницы Сергей Туляков.
Параллельно в стационаре № 1 продолжают принимать и лечить пациентов. Автомобили скорой медпомощи без препятствий доставляют больных сюда по основному проезду, отремонтированному два года назад.
Отметим, что в этом году покрытие должны обновить у всех стационаров Люберецкой областной больницы.