Новый асфальт уложили на Пионерской улице в Воскресенске

Приводить в порядок дороги продолжают в городском округе. В выходные дни рабочие завершили укладку асфальтового покрытия на улице Пионерской.

Ремонт дорожного полотна также закончен на улицах Западной и Энгельса микрорайона Новлянский, на улицах Центральной и Комсомольской микрорайона Лопатинский, на улице Докторова в центральной части Воскресенска, улицах Луговой и Молчанке в микрорайоне Медведка и Школьной улице в поселке Хорлово. Началась укладка асфальта на улице Зелинского.

Общий объем ремонта дорог в городском округе Воскресенск в текущем году составит более 22 километров на 68 участках. Полностью завершить работы, которые ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», планируют до октября 2025 года. Программа ремонта сформирована с учетом пожеланий жителей Воскресенска.