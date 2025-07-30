Новый асфальт на Спортивной улице в Дзержинском уложили в Люберцах

Ремонт дорог продолжают в Дзержинском. Накануне покрытие обновили на Спортивной улице.
Специалисты привели в порядок почти 1,7 тысячи квадратных метров дороги. Протяженность ее составила 206 метров. Отремонтировали и тротуар.
«Параллельно начались работы по ремонту дороги на улице Лермонтова. Уже проведены работы по фрезерованию старого дорожного покрытия, вскоре подрядная организация приступит к укладке нового покрытия. Ранее на улице Лесная завершена укладка нового покрытия. Общая площадь выполненных ремонтных работ на трёх улицах в Дзержинском составит 12 555 квадратных метров, а протяженность — 1876 метров», — отметили в управлении дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Люберец.
Отметим, что всего в этом сезоне в Люберцах обновят 11 муниципальных дорог. Их общая площадь превысит 90 тысяч квадратных метров.
Котельные и тепловые сети модернизируют в Коломне и Озерах до конца лета
Пожарные потушили возгорание в доме на Пионерской улице в Воскресенске
Шаверма с человеческой кожей. Чесавшую пятки на работе сотрудницу кафе сняли на видео
Встречи по вопросам получения сертификатов на переселение пройдут в Жуковском
Дни сел и деревень отметят в городском округе Коломна
Подмосковные строители восстановили жилой дом в Левобережном районе Мариуполя
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте