Новый асфальт на Спортивной улице в Дзержинском уложили в Люберцах

Специалисты привели в порядок почти 1,7 тысячи квадратных метров дороги. Протяженность ее составила 206 метров. Отремонтировали и тротуар.

«Параллельно начались работы по ремонту дороги на улице Лермонтова. Уже проведены работы по фрезерованию старого дорожного покрытия, вскоре подрядная организация приступит к укладке нового покрытия. Ранее на улице Лесная завершена укладка нового покрытия. Общая площадь выполненных ремонтных работ на трёх улицах в Дзержинском составит 12 555 квадратных метров, а протяженность — 1876 метров», — отметили в управлении дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Люберец.

Отметим, что всего в этом сезоне в Люберцах обновят 11 муниципальных дорог. Их общая площадь превысит 90 тысяч квадратных метров.