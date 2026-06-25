Новый асфальт на 11 участках дорог уложили в Химках

В Химках продолжают обновление дорожной сети. На 11 участках уже завершили укладку нового асфальтобетонного покрытия. Всего в этом году полный цикл ремонта проведут на 21 дороге города.

Среди крупнейших объектов — проспект Мира, где обновили более 22 тысяч квадратных метров, и улица Лавочкина, где работы охватили свыше 11 тысяч квадратов. Параллельно специалисты проводят ямочный ремонт, обновляют пешеходные коммуникации и дворовые территории.

Работы уже завершили на Юбилейном проспекте, улицах Молодежной и Строителей.

«Жители всегда обращают внимание на состояние дорог и дворов. Поэтому важно не только выполнить работы в срок, но и обеспечить их качество. Обновление покрытия на ключевых улицах и во дворах сделает передвижение по округу комфортнее для тысяч химчан», — отметил куратор партийного проекта «Безопасные дороги», депутат Химок Александр Васильев.

Работы по обновлению дорожной сети продолжаются во всех микрорайонах округа.