Новый асфальт и современное освещение появились у одного из домов в Мытищах

Подрядчик практически завершил устройство тротуаров и пешеходных дорожек у дома № 86 по Новомытищинскому проспекту. Уложили новое асфальтовое покрытие и обновили уличное освещение.
Благоустроить территорию во дворе у первого корпуса дома — первостепенная задача служб городского округа. Важно уложиться в сроки и выполнить работы качественно.
Запланировали здесь не только обновить внутридомовые дорожки и тротуары, но и обустроить игровую зону для детей. Установят во дворе, после завершения основных работ и две детские игровые площадки с современным оснащением, мягким покрытием, безопасными формами для игр. Завершить все работы планируется до конца августа.
Провести благоустройство территории власти округа смогли благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». Вошли в данную программу 15 дворов городского округа Мытищи.
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