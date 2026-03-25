Сегодня 09:53 Новый аппаратный комплекс с ИИ установили в больнице в Подольске

Технологии не стоят на месте, и это доказывает инновационный прорыв в эндоскопических процедурах. В Подольской областной клинической больнице внедрили программно-аппаратный комплекс с искусственным интеллектом.

Система позволяет увеличивать точность в обследовании пациентов. Заведующий эндоскопическим отделением Агарон Айвазян рассказал, что искусственный интеллект ArtInCol является разработкой российских ученых. Он работает как ассистент для выявления новообразований и потенциально опасных зон с помощью компьютерного зрения.

«Даже самый опытный врач-эндоскопист — прежде всего человек. Он может элементарно устать, не заметить или отвлечься. ИИ в этом плане приходит нам на помощь, служит, по сути, второй парой глаз», — пояснил Агарон Айвазян.

Компактный комплекс довольно прост в использовании. Благодаря ему в Подольске качество диагностики жителей выросло в несколько раз.