Новый аппарат УЗИ появился в гинекологическом отделении больницы в Лобне

В гинекологическое отделение Лобненской больницы поступил новый ультразвуковой диагностический аппарат экспертного класса. Это оборудование приобретено взамен устаревшего благодаря региональной программе «Модернизация первичного звена» в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Новый УЗИ-аппарат уже введен в эксплуатацию и позволяет проводить высокоточные исследования, что значительно улучшает качество медицинских услуг.

«Для нас это важное приобретение. Наличие современного оборудования позволяет проводить качественный скрининг и выявлять заболевания на ранних стадиях, что существенно увеличивает шансы на полное выздоровление», — отметила врач акушер-гинеколог Наталья Гришина.

Портативный характер аппарата позволяет проводить ультразвуковые исследования в операционной и обеспечивать доступ к обследованию маломобильным пациентам. Кроме того, новое оборудование дает возможность будущим мамам увидеть своего малыша в объемном изображении, что добавляет радости и уверенности в процессе беременности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион направил в Курскую область 22 врача и скорую помощь.

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