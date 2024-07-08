Новый аппарат МРТ установят в поликлинике № 1 в Лобне

В городской поликлинике № 1 в Лобне завершилось инженерно-техническое обследование с целью оценки состояния строительной конструкции. Основная задача проверки заключалась в подготовке медицинского учреждения к установке оборудования для проведения магнитно-резонансной томографии.

Эксперты компании-поставщика провели тщательное обследование помещений, где планируется разместить аппарат МРТ. Исследования были направлены на определение возможности размещения тяжелого оборудования в специальном кабинете, а также на взятие проб плит перекрытия.

После завершения всех оценочных процедур поликлиника получит заключение от специалистов. Затем компания-поставщик приступит к разработке проекта установки магнитно-резонансного томографа.

Отметим, что это важное обновление оборудования в рамках нацпроекта «Здравоохранение» направлено на повышение качества медицинской помощи. Планируемая дата ввода нового оборудования в эксплуатацию намечена на декабрь.

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