Новый аппарат МРТ установили в поликлинике №6 в Люберцах

Новый аппарат МРТ заработал в больнице в Люберцах. Сейчас там формируют расписание для приема пациентов. Всего с начала года медучреждения Подмосковья получили четыре магнитно-резонанстных томографов.

Как рассказали в региональном Минздраве, в этом году новые аппараты МРТ получили больницы в Ступине, Мытищах, Коломне и Люберцах.

«На эти цели было направлено свыше 655 миллионов рублей», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Аппарат в Люберцах установили в поликлинике № 6 на замену устаревшего оборудования. Перед этим в помещении провели ремонт.

При помощи нового томографа будут проводить исследования головного и спинного мозга, брюшной полости, суставов, конечностей, молочных желез и мягких тканей, в том числе с использованием контрастного вещества.

«Магнитно-резонансная томография лучше всего визуализирует мягкие ткани и жидкости в организме. Данный тип оборудования используется для получения детальных изображений внутренних органов. Оно обеспечивает оптимальное сочетание качества изображения и безопасности исследования. Установка и ввод в эксплуатацию нового аппарата МРТ значительно улучшит доступность данного вида диагностики для наших пациентов», — пояснила директор Люберецкой больницы Елена Сторожева.

Проводить исследования на новом аппарате будут бесплатно по полису ОМС.

Оборудование закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».