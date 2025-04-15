Новый аппарат МРТ начал работать в поликлинике в Лобне

Диагностический кабинет магнитно-резонансной томографии торжественно открыли в новой поликлинике в Лобне. В церемонии приняли участие глава муниципалитета Анна Кротова, депутат Госдумы Ирина Роднина, главный врач Лобненской больницы Виктория Тен и депутат окружного совета Оксана Букина.

Новый аппарат МРТ стал долгожданным приобретением для больницы, медиков и всех жителей города. Современное медицинское оборудование даст возможность более точно проводить диагностику заболеваний и назначать пациентам эффективное лечение.

Сотрудники кабинета МРТ прошли обучение у преподавателя кафедры лучевой диагностики МОНИКИ, врача-рентгенолога Елены Паниной. Медики изучили вопросы правильной укладки пациента, соблюдения санитарно-гигиенических норм, безопасного введения контрастных веществ и оказания первой помощи.

Для работы на новейшем аппарате МРТ имеются все необходимые программы. Специалисты смогут проводить исследования суставов и органов брюшной полости, головного и спинного мозга, кровеносных сосудов.