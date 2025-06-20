Новый аппарат для рентгена установили в больнице в Видном
Медицинские учреждения Московской области продолжают оснащать современной техникой для диагностики. Новый рентген-аппарат начал работать в поликлинике № 5 Видновской больницы.
Устройство приобрели по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
«Всего на закупку нового оборудования в Видновской больнице было направлено более 19 миллионов рублей», — пояснил заместитель председателя правительства региона — министр здравоохранения Максим Забелин.
Технику уже начали использовать для проведения исследований.
В общей сложности в этом году в Подмосковье начали работать 29 аппаратов для рентгена.
Направление на исследование необходимо получить у лечащего врача. Записаться на прием к специалисту можно по номеру 122, через раздел «Здоровье» на сайте госуслуг, инфомат в медицинской организации или чат-бот в Telegram.