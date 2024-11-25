Новый акушер-гинеколог приступил к работе в Тимоновской поликлинике

Новый акушер-гинеколог Валерия Назарова пополнила штат Тимоновской поликлиники в Солнечногорске. Ранее доктор зарекомендовала себя в ковидном госпитале, медсестрой в операционной и дежурантом в акушерском отделении.

Валерия родилась в Солнечногорске и после окончания школы поступила в Тверской государственный медицинский университет. Она получила квалификацию хирурга высокотехнологичных операций (лапароскопия, гистероскопия) в Национальном медицинском исследовательском центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени Владимира Кулакова. В будущем врач планирует пройти обучение в области репродуктологии.

«В детстве все игры были связаны с медициной: вылечить игрушку, зашить ее, на рисунках фигурировали белые халаты и красные крестики. А с девятого класса я знала уже точно, что буду именно акушером-гинекологом», — поделилась Валерия Назарова.

Несмотря на короткий срок работы в поликлинике, специалист уже успела собрать множество положительных отзывов. К учреждению прикреплено около 3000 женщин.

«Приятно отметить, что в наши медицинские учреждения приходят молодые специалисты. Для нас это очень важно. В Московской области предусмотрены меры поддержки для врачей. И с каждым годом они расширяются», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил педиатров с профессиональным праздником.

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