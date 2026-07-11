Новые зоны отдыха появятся в парке Люберец к августу

В Томилинском лесопарке городского округа Люберцы продолжается второй этап благоустройства парка «Лесная опушка». До конца августа здесь планируют создать новые спортивные и рекреационные пространства, сохранив природный ландшафт территории.

Работы в парке ведутся почти без перерывов. За два года территория, которая раньше представляла собой густой лес, превратилась в популярное место отдыха. В рамках первого этапа здесь обустроили прогулочные и велосипедные дорожки, установили детскую площадку, лавочки, организовали тенистые аллеи и зоны отдыха. По словам местных жителей, парк стал комфортным местом для прогулок в любое время года. Здесь катаются на велосипедах, лыжах и отдыхают всей семьей.

Сейчас в парке строят спортивную площадку, памп-трек, площадку для выгула собак, санитарные модули и зоны тихого отдыха. Уже практически готовы административный комплекс с кафе, сцена, а также здание будущего пункта проката велосипедов и лыж. Все объекты возводят в экостиле с минимальным вмешательством в природную среду.

Ход второго этапа благоустройства проверил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Вместе с представителями подрядной организации он осмотрел территорию и обсудил выполнение работ.