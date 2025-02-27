Новые земельные участки для многодетных семей утвердили в Дубне

В Дубне состоялось первое в 2025 году заседание трехсторонней комиссии, посвященное вопросам регулирования социально-трудовых отношений. В обсуждении приняли участие представители профсоюзов, работодателей и администрации города.

Среди ключевых тем были создание новых рабочих мест, повышение уровня заработной платы и развитие социальной инфраструктуры.

Одним из приоритетных вопросов стало обеспечение земельными участками многодетных семей. Как сообщил глава города Максим Тихомиров, на 2025 год уже утверждены участки в районе особой экономической зоны, и сейчас ведутся работы по межеванию. Он подчеркнул, что запрос на землю для таких семей остаётся высоким, и городская администрация взаимодействует с правительством региона для решения этого вопроса.

Также на заседании рассмотрели деятельность Центра поддержки участников специальной военной операции и их семей. Заместитель главы города Владимир Потапенко отметил, что центр оказывает юридическую, медицинскую и психологическую помощь, а все обращения граждан обрабатываются оперативно.