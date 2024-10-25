Новые здравпункты открыли на предприятии «НПО «Прибор» в Ногинске

На предприятии в Ногинске филиала научно-производственного объединения «Прибор» начали функционировать новые здравпункты. Сотрудники могут обратиться за медицинской помощью в любое время.

Здравпункты обустроены в соответствии с современными требованиями. Сотрудники предприятия в день обращения могут дополнительно воспользоваться услугой прививочной бригады и обезопасить себя и своих близких от заболеваний вирусом гриппа.

В здравпунктах на регулярной основе будут проводиться «Дни здоровья». Каждый работник сможет получить консультацию профильных врачей клинической больницы.

В настоящее время свыше 1600 человек трудится на предприятии. Наличие здравпунктов дает ряд преимуществ и, прежде всего, это возможность оперативно получить квалифицированную медицинскую помощь.

Почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в медицинские учреждения с начала года. Машины закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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