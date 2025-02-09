Новые залы появятся в Доме культуры имени Нариманова в Шатуре после ремонта

В Центральном доме культуры имени Нариманова в Шатуре продолжаются ремонтные работы. Здесь оборудуют новые помещения и установят современную автоматическую систему пожаротушения.

На площадке работают 20 специалистов. Они уже завершают черновую отделку и приступают к работам в зрительном зале.

В обновленном Доме культуры разместят мини-сцену. Здесь будут выступать воспитанники творческих коллективов учреждения.

Кроме того, в ходе реконструкции разделят помещение хореографического зала на втором этаже на две части. Так у каждого коллектива появится обособленное место для занятий.

По словам подрядчика, все работы идут по графику.

Ранее глава Шатуры рассказал о планах по развитию округа в 2025 году. Так, в муниципалитете капитально отремонтируют школу № 2, откроют новый фельдшерско-акушерский пункт и построят мини-стадион.