07 февраля 2025 12:21 Обновление школ и модернизация ЖКХ. Глава Шатуры рассказал о планах по развитию округа в 2025 году Глава Шатуры Прилуцкий: в 2025 году в Шатуре отремонтируют школы и откроют ФАП 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Школы

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Андрей Воробьев

Шатура

Ремонтные работы

В 2025 году в Шатуре капитально отремонтируют школу № 2, откроют новый фельдшерско-акушерский пункт и построят мини-стадион. Об изменениях, которые придут в округ в ближайшее время, губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву рассказал глава муниципалитета Николай Прилуцкий.

В ближайший год в Шатуре проведут большую работу по строительству и ремонту социальных объектов, благоустройству и модернизации системы ЖКХ. Там запустят новые инвестпроекты и продолжат расселять аварийное жилье. «Сегодня поговорим о достижениях, о том, что является важным для реализации наших программ, а также о том, что беспокоит людей, которые живут на территории округа — и в Шатуре, и в Рошале, других населенных пунктах», — сказал Воробьев. Инвестпроекты Сейчас в Шатуре реализуют 42 инвестиционных проекта на общую сумму 31 миллиард рублей. Благодаря этому в округе появится около 2,8 тысячи рабочих мест. Так, в муниципалитете запустят швейное производство, наладят выпуск растительных масел, сжиженного газа, кондитерских изделий и другой продукции. «Экономика за 2024-й показала положительную динамику по сравнению с 2023 годом в части создания рабочих мест — было создано порядка двух тысяч. Планируется до 2029-го реализовать порядка 42 инвестпроектов на общую сумму 31 миллиард рублей. В прошлом году завершили два, начали четыре новых», — подчеркнул глава.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Школы, детские сады и медучреждения В прошлом году в поселке Шатурторф обновили корпус школы № 1, а к сентябрю 2025-го капитальный ремонт завершат в СОШ № 2. Работы запланировали в еще одном учреждении в поселке Черусти. По словам Прилуцкого, ремонт также проведут в Доме культуры имени Нариманова. С особым вниманием специалисты отнесутся к сохранению исторического архитектурного облика здания. Они восстановят элементы лепнины и внутренней отделки. Новый облик получит и Дом культуры в деревне Левошево.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Глава Шатуры добавил, что в этом году в Шатуре завершат строительство мини-стадиона с системой подогрева и спортивной площадки в микрорайоне Керва, а в 2026-м году такой объект появится в Рошале. «Приступили к строительству нового стадиона с подогревом в Шатуре, который сдадим до конца года. Также аналогичный объект появится в Рошале», — сказал он.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Новый корпус детской поликлиники появился в Шатуре в 2024 году, а к декабрю завершится капитальный ремонт взрослого отделения. Также в поселке Пустоши заработает новый фельдшерско-акушерский пункт, а в здании амбулатории в поселке Радовицкий обновят кровлю. Модернизация ЖКХ В Шатуре уделяют большое внимание системе ЖКХ. Так, в этом году там построят пять новых котельных в поселках Бакшеево, Радовицком, Мишеронском, Шатурторфе и микрорайоне Керва. Еще шесть объектов модернизируют, а на семи километрах сетей проведут капитальный ремонт.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Масштабную работу запланировали и на сетях водоснабжения. Так, в округе обновят и построят шесть водозаборных узлов, реконструируют 125 километров сетей, а в Рошале запустят очистные сооружения. Аварийное жилье В 2024 году из аварийного жилья в Шатуре расселили 850 человек. Из них 522 получили сертификаты на приобретение недвижимости. В этом году в планах расселить еще 1,1 тысячи человек. Для этого построят еще шесть домов. Благоустройство В прошлом году компания «Мосавтодор» приступил к реконструкции дороги и тротуаров на проспекте Ильича. Сейчас там обустраивают ливневую канализацию, а с наступлением тепла начнется укладка асфальта. Завершить эту работу планируют к сентябрю.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

«Это очень заметные перемены. Тем более, что рядом с этой дорогой есть общественная территория, по поводу благоустройства которой неоднократно обращались жители. Включили ее в госпрограмму на 2026–2028 гг», — отметил Прилуцкий.