Обновление школ и модернизация ЖКХ. Глава Шатуры рассказал о планах по развитию округа в 2025 году
Глава Шатуры Прилуцкий: в 2025 году в Шатуре отремонтируют школы и откроют ФАП
В 2025 году в Шатуре капитально отремонтируют школу № 2, откроют новый фельдшерско-акушерский пункт и построят мини-стадион. Об изменениях, которые придут в округ в ближайшее время, губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву рассказал глава муниципалитета Николай Прилуцкий.
В ближайший год в Шатуре проведут большую работу по строительству и ремонту социальных объектов, благоустройству и модернизации системы ЖКХ. Там запустят новые инвестпроекты и продолжат расселять аварийное жилье.
«Сегодня поговорим о достижениях, о том, что является важным для реализации наших программ, а также о том, что беспокоит людей, которые живут на территории округа — и в Шатуре, и в Рошале, других населенных пунктах», — сказал Воробьев.
Инвестпроекты
Сейчас в Шатуре реализуют 42 инвестиционных проекта на общую сумму 31 миллиард рублей. Благодаря этому в округе появится около 2,8 тысячи рабочих мест.
Так, в муниципалитете запустят швейное производство, наладят выпуск растительных масел, сжиженного газа, кондитерских изделий и другой продукции.
«Экономика за 2024-й показала положительную динамику по сравнению с 2023 годом в части создания рабочих мест — было создано порядка двух тысяч. Планируется до 2029-го реализовать порядка 42 инвестпроектов на общую сумму 31 миллиард рублей. В прошлом году завершили два, начали четыре новых», — подчеркнул глава.
Школы, детские сады и медучреждения
В прошлом году в поселке Шатурторф обновили корпус школы № 1, а к сентябрю 2025-го капитальный ремонт завершат в СОШ № 2. Работы запланировали в еще одном учреждении в поселке Черусти.
По словам Прилуцкого, ремонт также проведут в Доме культуры имени Нариманова. С особым вниманием специалисты отнесутся к сохранению исторического архитектурного облика здания. Они восстановят элементы лепнины и внутренней отделки. Новый облик получит и Дом культуры в деревне Левошево.
Глава Шатуры добавил, что в этом году в Шатуре завершат строительство мини-стадиона с системой подогрева и спортивной площадки в микрорайоне Керва, а в 2026-м году такой объект появится в Рошале.
«Приступили к строительству нового стадиона с подогревом в Шатуре, который сдадим до конца года. Также аналогичный объект появится в Рошале», — сказал он.
Новый корпус детской поликлиники появился в Шатуре в 2024 году, а к декабрю завершится капитальный ремонт взрослого отделения. Также в поселке Пустоши заработает новый фельдшерско-акушерский пункт, а в здании амбулатории в поселке Радовицкий обновят кровлю.
Модернизация ЖКХ
В Шатуре уделяют большое внимание системе ЖКХ. Так, в этом году там построят пять новых котельных в поселках Бакшеево, Радовицком, Мишеронском, Шатурторфе и микрорайоне Керва. Еще шесть объектов модернизируют, а на семи километрах сетей проведут капитальный ремонт.
Масштабную работу запланировали и на сетях водоснабжения. Так, в округе обновят и построят шесть водозаборных узлов, реконструируют 125 километров сетей, а в Рошале запустят очистные сооружения.
Аварийное жилье
В 2024 году из аварийного жилья в Шатуре расселили 850 человек. Из них 522 получили сертификаты на приобретение недвижимости. В этом году в планах расселить еще 1,1 тысячи человек. Для этого построят еще шесть домов.
Благоустройство
В прошлом году компания «Мосавтодор» приступил к реконструкции дороги и тротуаров на проспекте Ильича. Сейчас там обустраивают ливневую канализацию, а с наступлением тепла начнется укладка асфальта. Завершить эту работу планируют к сентябрю.
«Это очень заметные перемены. Тем более, что рядом с этой дорогой есть общественная территория, по поводу благоустройства которой неоднократно обращались жители. Включили ее в госпрограмму на 2026–2028 гг», — отметил Прилуцкий.