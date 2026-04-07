Новые законодательные изменения обсудила администрация с дачниками Солнечногорска

4 апреля в Доме культуры «Выстрел» в Солнечногорске состоялась конференция председателей садоводческих некоммерческих товариществ «Дачный сезон 2026 года». Мероприятие организовано для обсуждения актуальных вопросов, нововведений в законодательстве и взаимодействия с органами местного самоуправления.

В конференции приняли участие первый заместитель главы округа Виталий Тушинов, председатель Совета депутатов Марина Веремеенко, руководитель Солнечногорского отделения Союза садоводов России Игорь Коновалов, а также представители БТИ, ИФНС, регоператора «ЭкоПромСервис», Клинского филиала Мособллеса, Комитета по управлению имуществом администрации округа, Министерства по содержанию территорий и Госжилнадзора Московской области.

Участникам разъяснили нововведения в законах о садоводческих и огороднических товариществах, принятых в 2025–2026 годах, а также обсудили вопросы вовлечения садоводов в налоговый оборот. «Для нас это действительно значимое мероприятие, так как на территории округа расположено большое количество СНТ. Садоводы проживают и в деревнях, и в границах товариществ, поэтому вопросы взаимодействия с СНТ как с самостоятельными структурами — будь то проведение коммуникаций или обеспечение транспортной доступности — всегда находятся в центре внимания администрации», — подчеркнул Виталий Тушинов.

Подобные конференции проводятся ежегодно в преддверии дачного сезона. Они позволяют председателям СНТ получить актуальную информацию о законодательных изменениях, обменяться опытом и напрямую задать вопросы представителям профильных ведомств. Это способствует более эффективному решению проблем и улучшению взаимодействия между садоводческими товариществами и органами власти.



