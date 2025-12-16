Новые вольеры для передержки животных построили в приюте «Леопольд» в Дубне

Администрация городского округа Дубна выделила для приюта «Леопольд» новое помещение. В нем соорудили специальные вольеры для передержки диких животных, которые не подлежат пристрою в семьи.

Туда заселили полностью здоровых и стерилизованных котов и кошек.

«Их невозможно пристроить в семьи, так как животные не смогли привыкнуть к человеку. В вольере коты и кошки проживут до весны: после мы выпустим их на городские фермы и предприятия, где есть необходимость ловить мышей. С некоторыми предпринимателями уже есть такая договоренность», — поделилась волонтер приюта Татьяна Кондаурова.

В новом помещении для животных обустроили комнату-карантин. Туда заселяют котов, которых поймали на улицах города, но пока не обследовали. Также оборудовали «чистую» комнату, куда попадают здоровые животные, полностью готовые к пристрою в семьи. Там же стоят и вольеры для диких животных. Волонтеры планируют построить еще четыре таких просторных сооружения.

«Мы с командой всегда готовы поддержать инициативы наших жителей, направленные на добрые дела», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.