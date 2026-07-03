Новые виды растений высадили в экспериментальных теплицах КПО в Солнечногорске

Специалисты комплекса по переработке отходов в городском округе Солнечногорск продолжают изучать свойства техногрунта, полученного из органических отходов. В рамках очередного этапа исследований они высадили в экспериментальных теплицах новые виды декоративных растений.

В этом сезоне в теплицах появились цинии, амаранты, бегонии, остеоспермумы, лобелии и петунии. По наблюдениям специалистов, все растения успешно прижились, активно растут и получают необходимое количество питательных веществ.

Техногрунт, который используют в рамках эксперимента, производят путем компостирования органических отходов. Успешное выращивание различных, в том числе достаточно требовательных к условиям растений, подтверждает безопасность, экологичность и эффективность этого материала.

Такие исследования помогают оценить потенциал техногрунта для дальнейшего практического применения. Эксперименты будут продолжаться, чтобы расширить возможности использования переработанных органических материалов в озеленении и других сферах.