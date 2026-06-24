Новые услуги по расчетам ЖКХ стали доступны жителям Наро-Фоминска

В Наро-Фоминском городском округе жители получили доступ к новым возможностям обслуживания по вопросам жилищно-коммунальных услуг через МФЦ. Теперь в одном месте можно получить консультации, передать данные и оформить документы по начислениям.

В многофункциональных центрах округа расширили перечень услуг, связанных с расчетами за жилищно-коммунальные услуги. Посетители могут обратиться за разъяснениями по начислениям, передать показания приборов учета и обновить личные данные. Также доступна помощь в оформлении документов, связанных с оплатой коммунальных услуг.

В администрации округа отметили, что развитие сервиса позволяет жителям решать больше вопросов в одном месте. Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Елена Кузнецова подчеркнула значимость нового формата работы центров.

«МФЦ продолжает расширять перечень услуг, чтобы жители могли решать большинство вопросов в формате „одного окна“», — сказала она.

В расчетной организации пояснили, что новый порядок взаимодействия упростит получение услуг и сократит количество обращений в разные ведомства. Начальник управления «Наро-Фоминск» МосОблЕИРЦ Вадим Котов отметил, что часть операций теперь можно выполнить быстрее и без дополнительных визитов.

«Новый формат позволит жителям быстрее получать необходимые услуги. Посетители смогут сразу получить в МФЦ документы и передать их специалисту расчетного центра без дополнительных поездок», — отметил он.

Для тех, кто предпочитает дистанционное обслуживание, сохраняется доступ к цифровым сервисам. Через личный кабинет или сайт МосОблЕИРЦ можно передать показания, направить обращение и получить консультацию специалиста. Также работает сервис онлайн-консультаций, который позволяет обсудить вопросы начислений в удобное время без посещения офиса.