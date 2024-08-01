Новые ультразвуковые мойки появились в больнице Солнечногорска

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В операционном блоке Солнечногорской больницы появились две новые ультразвуковые мойки. Емкости объемом 17 литров предназначены для обработки инструментов после операции.

Новое оборудование значительно облегчит ежедневную работу и сэкономит время медсестер, поскольку раньше только на мытье инструментов после одной операции уходило около 30 минут. На сегодняшний день такие мойки установлены в трех операционных.

«Обработка проводится благодаря ультразвуку, который выбивает частицы загрязнений из инструментов. После обработки в мойке инструменты высушиваются и отправляются в стерилизационные шкафы», — рассказала старшая медицинская сестра операционного блока Солнечногорской больницы Лариса Шумская.

Ультразвуковые мойки закупили по региональной программе «Здравоохранение Подмосковья». До конца года в операционный блок ожидается поставка еще и эндоскопических стоек.

Всего в 2024 году при поддержке регионального правительства в Солнечногорскую больницу и ее подразделения планируют закупить более 100 единиц современной техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе за год обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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