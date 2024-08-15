Новые учебники закупили в школьные библиотеки Воскресенска

К новому учебному году в школьные библиотеки Воскресенска поступили новые учебники. С недавнего времени в образовательных учреждениях округа внедрена система электронного учета «Книгозаказ».

Ранее учет и выдача учебной и художественной литературы осуществлялись на бумаге, однако теперь процесс перешел в электронный формат, что значительно упрощает работу библиотекарей и делает ее более удобной.

«На сегодняшний день учебный фонд школьных библиотек городского округа Воскресенск на 2024-2025 учебный год укомплектован полностью, в чем с удовольствием убедился лично», — сообщил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Благодаря новой системе можно отслеживать количество учебной литературы, проводить мониторинг обеспеченности обучающихся необходимыми пособиями и заранее планировать их закупку с учетом количества классов и учащихся в образовательных организациях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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