Новые троллейбусы вывели на три маршрута в Подольске

Три современных троллейбуса начали курсировать по улицам Подольска. Каждый оборудован кондиционером, электронным табло, речевым автоинформатором и системой видеонаблюдения.

Для удобства маломобильных пассажиров предусмотрена откидная аппарель, которая облегчает посадку и выход людям на инвалидных колясках. Вместимость каждого троллейбуса составляет до 100 человек.

Новый транспорт вышел на маршруты № 1 и 2 от станции МЦД-2 Подольск до Юбилейной площади и № 5 от станции МЦД-2 Подольск до дома 19 на улице Академика Доллежаля.

Современные машины способны проезжать без контактной сети до 20 километров. В салоне есть кондиционер, отдельная система охлаждения для водителя, ГЛОНАСС, видеонаблюдение, бесконтактная оплата, речевой информатор и электронные табло. Троллейбусы прошли обкатку, техосмотр, получили все страховки. Закрепленные за машинами сотрудники прошли стажировку.