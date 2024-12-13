Новые технологии в образовании стали темой встречи учителей в Лобне

В лицее «Авиатика» прошла встреча педагогов, посвященная использованию искусственного интеллекта в учебном процессе. На мероприятии выступили учителя, преподаватели вузов и эксперты.

В программе были доклады о том, как искусственный интеллект помогает выстраивать индивидуальные траектории развития, анализировать речевое поведение учителей и работать с чат-ботами. Участники обсудили плюсы и минусы внедрения технологий в образование, делились опытом и идеями.

Организаторы уверены, что такие встречи открывают новые возможности для педагогов и вдохновляют на применение современных технологий в обучении.

Напомним, лицей «Авиатика» начал свою работу в этом году. Здесь школьники учатся по направлениям авиастроения, аэрокосмоса, медиакоммуникаций и естественных наук.

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