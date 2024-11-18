Новые светофоры появились вблизи школы на улице Колпакова в Мытищах
Светофоры помогут обеспечить безопасное движение около школы № 8. Новый дорожный объект установили по программе «Безопасные дороги».
Местный депутат Андрей Гореликов вместе с волонтерами партии «Единая Россия» приехал на место проверить работу светофоров.
Новые дорожные элементы установили около школы № 8, так как здесь существует повышенный риск аварийной опасности. Проходимость детей на этой дороге только возрастала.
Около 70 светофоров с начала года обновили в Подмосковье, в том числе и в Мытищах. Планируют установить еще 25 регулировщиков до конца года.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Еще 37 км тротуаров к туристическим местам построили в Подмосковье
Кремль увидел новый виток напряженности в разрешении США на удары ВСУ по России
В Кремле назвали неприемлемой заморозку конфликта на Украине по линии БС
Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на неделю
Фонд капитального ремонта Подмосковья проверил работы в 12 округах
Дети нашли труп мужчины в заброшенном бункере в Тюмени
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте