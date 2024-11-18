Новые светофоры появились вблизи школы на улице Колпакова в Мытищах

Местный депутат Андрей Гореликов вместе с волонтерами партии «Единая Россия» приехал на место проверить работу светофоров.

Новые дорожные элементы установили около школы № 8, так как здесь существует повышенный риск аварийной опасности. Проходимость детей на этой дороге только возрастала.

Около 70 светофоров с начала года обновили в Подмосковье, в том числе и в Мытищах. Планируют установить еще 25 регулировщиков до конца года.

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