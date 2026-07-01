Новые светофорные объекты установят в Коломне

В Коломне продолжают модернизировать дорожную инфраструктуру для повышения безопасности движения. До конца сентября в округе установят новые светофоры, барьерные ограждения, а также продолжат обновление разметки и дорожных знаков.

В июне на улице Гагарина начали работать два новых светофора. Кроме того, на улице Ленина возле дома № 98 и на улице Южной у домов № 3 и № 5 установили пешеходно-перильные ограждения общей протяженностью 140 метров.

До конца третьего квартала на сложных участках улично-дорожной сети появятся еще четыре светофорных объекта. Транспортные светофоры установят на перекрестках улиц Гагарина и Малышева, а также Дзержинского и Окского проспекта. Односекционные желтые светофоры, призванные привлечь внимание водителей к нерегулируемым пешеходным переходам, появятся в деревне Губастово рядом с детским садом и в микрорайоне Щурово.

«В Подмосковье последовательно реализуются меры по повышению безопасности дорожного движения. Создание современной и безопасной дорожной инфраструктуры остается одним из наших приоритетов, ведь от этого напрямую зависят комфорт и безопасность жителей», — отметил депутат Государственной думы Никита Чаплин.

Помимо этого, в округе продолжается нанесение и обновление дорожной разметки — план на текущий год уже выполнен на 80 процентов. В течение года также обновляют существующие дорожные знаки, устанавливают новые и обустраивают искусственные дорожные неровности.

Также до конца сентября в муниципалитете смонтируют 380 метров нового барьерного ограждения на наиболее опасных участках дорог.