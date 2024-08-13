Новые специалисты возвглавили два отделения больницы в Мытищах

Новые врачи возглавили важные направления работы в Мытищинской больнице. Вероника Кренева теперь руководит хирургическим отделением, а Элеонора Тулякова — отделением реанимации и интенсивной терапии в Региональном сосудистом центре.

Новых руководителей на еженедельной конференции представил заместитель главного врача по медицинской части Борис Голубев. Так, хирургическое отделение № 3 возглавила Вероника Кренева, а отделение реанимации и интенсивной терапии в Региональном сосудистом центре — Элеонора Тулякова.

Кренева работает в больнице Мытищ с 2006 года. Она является хирургом первой квалификационной категории. Тулякова отмечена благодарностью Минздрава Подмосковья и награждена нагрудным знаком «За мужество и доблесть в борьбе с СОVID-19». В этом году она получила еще одну благодарность от командования 39-го отдельного десантного медицинского отряда ВДВ.

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