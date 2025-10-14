Новые системы освещения установили в Лыткарине

В рамках реализации программы «Светлый город», направленной на улучшение городской инфраструктуры и повышение комфорта жителей, в округе были завершены работы по установке новых опор освещения на трех участках. По словам специалистов, данная инициатива значительно улучшает видимость в темное время суток и повышает безопасность дорожного движения.

Новые линии освещения появились по следующим адресам: на улице Советской, на участке от улицы Ленина до улицы Спортивной, где была установлена линия протяженностью 750 метров, на участке дороги, соединяющем Тураевское шоссе с аэродромом, а также на участке дороги, ведущем от аэродрома к Новому Лыткаринскому кладбищу, где установлена линия протяженностью 400 метров.

В настоящее время работы по монтажу линий освещения полностью завершены, и специалисты приступили к финальному этапу — технологическому подключению системы. Кроме того, в перспективе планируется создание системы уличного освещения на Лыткаринском шоссе — от железнодорожного переезда до развязки с федеральной трассой М-5 «Урал». В рамках данного проекта, вдоль 2,2-километрового участка по правой стороне дороги в направлении выезда из города планируется установить около 63 новых опор освещения.