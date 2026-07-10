Новые школу и детский сад откроют в Люберцах к сентябрю 2027 года
В поселке Октябрьский полным ходом идет строительство воспитательно-образовательного комплекса. Там возводят школу на 1500 мест и детский сад на 200 мест.
Площадь здания школы составляет более 19 тысяч квадратных метров, детского сада — свыше 3 тысяч. Сейчас строительная готовность объекта составляет 35%.
Учиться в школе дети будут в одну смену, классы рассчитаны на 25 человек каждый. В здании предусмотрены два лифта, кабинеты биологии и музыки, мастерские для работы с деревом, металлом и тканью. На первом этаже разместятся спортзал для младших классов и столовая на 600 мест, на втором — актовый зал на 450 мест и еще два спортивных зала для старшеклассников. Отдельно в проекте — библиотека с читальным залом почти на сотню человек.
Детский сад рассчитан на полный день пребывания. Сейчас на объекте работают 70 человек и четыре единицы техники — идет кладка стен, отделка помещений, монтаж инженерных сетей и систем вентиляции.
Ввод комплекса в эксплуатацию, который запланирован к сентябрю следующего года, должен решить вопрос нехватки мест в школах и детских садах округа. За ходом работ продолжают следить на регулярной основе.