Новые школу и детский сад откроют в Люберцах к сентябрю 2027 года

В поселке Октябрьский полным ходом идет строительство воспитательно-образовательного комплекса. Там возводят школу на 1500 мест и детский сад на 200 мест.

Площадь здания школы составляет более 19 тысяч квадратных метров, детского сада — свыше 3 тысяч. Сейчас строительная готовность объекта составляет 35%.

Учиться в школе дети будут в одну смену, классы рассчитаны на 25 человек каждый. В здании предусмотрены два лифта, кабинеты биологии и музыки, мастерские для работы с деревом, металлом и тканью. На первом этаже разместятся спортзал для младших классов и столовая на 600 мест, на втором — актовый зал на 450 мест и еще два спортивных зала для старшеклассников. Отдельно в проекте — библиотека с читальным залом почти на сотню человек.