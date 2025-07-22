Новые резиденты приобрели земли в индустриальном парке в Балашихе

Индустриальный парк «Милованов» в Балашихе начал новый этап активного развития. Семь компаний приобрели земельные участки общей площадью более 33 тысяч квадратных метров, вложив в проекты свыше 750 миллионов рублей.

Компания «Реалитек», один из ведущих девелоперов индустриальной недвижимости в Восточном Подмосковье, реализует масштабный проект по созданию комплекса в формате Greenfield. Общая площадь парка составляет 117 гектаров, предусмотрено создание около 2500 рабочих мест. Индустриальный парк расположен всего в 17 километрах от МКАД и в 25 километрах от ЦКАД, что обеспечивает удобный доступ к основным транспортным артериям региона. В состав парка войдут объекты легкой промышленности, складские помещения и технические сооружения. На сегодняшний день парк заполнен резидентами уже на 50%, что подчеркивает его высокую привлекательность для бизнеса.

«Балашиха обладает огромным потенциалом роста и предлагает выгодные условия для реализации инвестиционных проектов, что делает ее ключевой площадкой для нашего бизнеса», — сказал генеральный директор «Реалитек» Виталий Коляда.

Компания «Реалитек» входит в состав А.М.Р. Групп и является девелопером полного цикла — от разработки концепции до реализации и сопровождения проектов в сфере промышленной, складской и коммерческой недвижимости. Индустриальный парк «Милованов» занимает важное место в портфеле компании, способствуя развитию промышленного потенциала Московской области и созданию новых рабочих мест для жителей региона.

Таким образом, развитие индустриального парка «Милованов» в Балашихе не только укрепляет позиции Балашихи как центра промышленного роста, но и стимулирует экономическое развитие всего Подмосковья.