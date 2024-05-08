Новые рентген-аппараты установили в больницах Пушкино и Шаховской | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 22:19 Новые рентген-аппараты установили в больницах Пушкино и Шаховской Пресс-служба Минздрава МО

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Два новых рентгеновских аппарата установили в Московской области. Один в Пушкинской больнице имени профессора Розанова В.Н., а другой — в Шаховской больнице. Эти медицинские устройства заменят старое оборудование, которое больше не соответствует современным стандартам.

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк сообщил, что в Подмосковье продолжается переход от аналоговой к цифровой технике. По его словам, на замену двух устаревших рентген-аппаратов было выделено порядка 40 миллионов рублей. Кроме того, эти средства были использованы для проведения ремонта кабинетов в больницах.

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Новый рентгеновский аппарат в Шаховской установили во взрослой поликлинике. Он обеспечит высокое качество изображения с минимальной лучевой нагрузкой. В Пушкино обновленный рентген-кабинет открылся в Ивантеевском филиале больницы, где расположены отделения пульмонологии, кардиологии и терапии. Планируется проводить до 48 исследований в сутки.

Оба аппарата на сегодняшний день находятся в тестовом режиме. Их приобретение стало возможным благодаря нацпроекту «Здравоохранение» по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

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